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Хирроу: сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции

Хирроу: сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказался по поводу своего восстановления.

«В пятницу утром мне сделают операцию, после которой буду восстанавливаться от четырёх до шести недель. Надеюсь, что выйдет меньше.

Мне сказали, что вернусь скорее к финальной серии лиги, чем к финалу конференции, из-за реабилитации, которую придется пройти после операции. Так что надеюсь сыграть в финальной серии», — приводит слова Хирроу The South Florida Sun Sentinel.

Напомним, Хирроу получил перелом в первом матче серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс». Это произошло после того, как игрок прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Также в этой встрече травму получил форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Сам матч завершился победой «Майами» со счётом 130:117. Второй матч состоится 20 апреля.

Отметим, что «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.

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