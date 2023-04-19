Джордж Карл отреагировал на дисквалификацию Дрэймонда Грина

Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл дал короткий комментарий по поводу дисквалификации звёздного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на третий матч с «Сакраменто Кингз». Её он получил за эпизод во втором матче с «Кингз» (106:114), когда наступил на центрового соперников Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

«Я уважаю и согласен с решением лиги по поводу Дрэймонда Грина», — написал Карл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дрэймонд оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарные меры, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?