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Джонсон: мне нравятся лидерские качества MVP Эмбиида и его второго пилота Хардена

Джонсон: мне нравятся лидерские качества MVP Эмбиида и его второго пилота Хардена
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Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон высказался по поводу лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена.

«Мне нравятся лидерские качества MVP Джоэла Эмбиида и его второго пилота Джеймса Хардена. Они полны решимости попытаться привезти чемпионство в Филадельфию в этом сезоне!» — написал Джонсон в социальных сетях.

Напомним, вчера, 18 апреля, в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.

Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке. Начало матча запланировано на 2:30 мск.

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