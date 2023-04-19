Джонсон: мне нравятся лидерские качества MVP Эмбиида и его второго пилота Хардена
Поделиться
Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон высказался по поводу лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена.
«Мне нравятся лидерские качества MVP Джоэла Эмбиида и его второго пилота Джеймса Хардена. Они полны решимости попытаться привезти чемпионство в Филадельфию в этом сезоне!» — написал Джонсон в социальных сетях.
Напомним, вчера, 18 апреля, в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.
Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке. Начало матча запланировано на 2:30 мск.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
16:50
-
16:29
-
16:01
-
15:44
-
15:32
-
14:56
-
13:53
-
13:35
-
12:59
-
12:54
-
12:09
-
11:54
-
11:45
-
10:59
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:54
-
09:00
-
07:39
-
06:54
-
06:27
-
06:06
-
05:12
-
04:18
-
04:16
-
00:05
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:58
-
22:47
-
21:31
-
21:02
-
20:29
Партнерский контент