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«Милуоки» без Адетокунбо сравнял счёт в серии с «Майами», несмотря на 25 очков от Батлера

«Милуоки» без Адетокунбо сравнял счёт в серии с «Майами», несмотря на 25 очков от Батлера
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:122.

В отсутствии Янниса Адетокунбо (повреждение спины) самым результативным игроком «Бакс» стал центровой Брук Лопес. На его счету сегодня 25 очков, четыре подбора и два перехвата. Также хорошую игру показал защитник Джру Холидэй. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 результативных передач. Также стоит выделить Пэта Коннотона. Со скамейки он набрал 22 очка.

Лидер «Майами» Джимми Батлер сегодня отметился 25-ю очками и двумя перехватами. Также ещё пять игроков набрали 14 очков или более: Гэйб Винсент (16), Виктор Оладипо (15), Эдрис Адебайо (18), Калеб Мартин (15), Дункан Робинсон (14).

Счёт в серии 1:1. Следующие два матча пройдут в Майами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
138 : 122
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Лопес - 25, Холидэй - 24, Коннотон - 22, Инглс - 17, Аллен - 16, Миддлтон - 16, Портис - 13, Картер - 3, Горан Драгич - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Боучэмп, Краудер, Леонард, Мэттьюз
Майами Хит: Батлер - 25, Адебайо - 18, Винсент - 16, Мартин - 15, Оладипо - 15, Робинсон - 14, Лоури - 5, Зеллер - 4, Лав - 4, Страс - 4, Хайсмит - 2, Йович, Хаслем, Хироу, Юртсевен
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