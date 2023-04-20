«Милуоки» без Адетокунбо сравнял счёт в серии с «Майами», несмотря на 25 очков от Батлера

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:122.

В отсутствии Янниса Адетокунбо (повреждение спины) самым результативным игроком «Бакс» стал центровой Брук Лопес. На его счету сегодня 25 очков, четыре подбора и два перехвата. Также хорошую игру показал защитник Джру Холидэй. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 результативных передач. Также стоит выделить Пэта Коннотона. Со скамейки он набрал 22 очка.

Лидер «Майами» Джимми Батлер сегодня отметился 25-ю очками и двумя перехватами. Также ещё пять игроков набрали 14 очков или более: Гэйб Винсент (16), Виктор Оладипо (15), Эдрис Адебайо (18), Калеб Мартин (15), Дункан Робинсон (14).

Счёт в серии 1:1. Следующие два матча пройдут в Майами.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.