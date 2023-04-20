Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

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20 апреля состоялся очередной день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 103:93, счёт в серии 1-1.

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 138:122, счёт в серии 1-1.

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 122:113, счёт в серии 2-0.

В последнем матче игрового дня было два отличных индивидуальных выступления. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 41 очко, сделал четыре результативные передачи, два перехвата и три блок-шота. Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей отметился 40 очками, пятью ассистами и двумя перехватами. Также стоит отметить дабл-дабл звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса: 28 очков и 12 подборов.