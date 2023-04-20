Дюрант: таинственность вокруг звания MVP уже не та, что раньше

Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», американец Кевин Дюрант высказался о снижении значения борьбы за MVP НБА.
«Это всё ещё важно… но таинственность вокруг звания MVP уже не та, что раньше», — приводит слова Дюранта Boardroom.
Напомним, вчера в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.
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