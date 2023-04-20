Крис Хортон: ЦСКА не станет слабее без Милутинова

Американский форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон считает, что ЦСКА не станет слабее из-за потери одного из лидеров команды Николы Милутинова.

«Никола – прекрасный игрок, совершенно точно – один из лучших «больших» в Европе. Но при этом я не думаю, что ЦСКА без него станет сильно слабее. У них отличный состав и понимающий тренерский штаб, который знает, как компенсировать отсутствие даже такого важного элемента своей системы, как Милутинов. Мы исходим из того, что армейцы без него сплотятся ещё сильнее, и легче нам точно не будет», — приводит слова Хортона пресс-служба команды.

Напомним, сегодня состоится третья игра серии. На данный момент счёт 1-1.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.