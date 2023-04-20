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Гомельский назвал фаворита в предполагаемой серии «Денвер» — «Финикс» в плей-офф НБА

Гомельский назвал фаворита в предполагаемой серии «Денвер» — «Финикс» в плей-офф НБА
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Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о силе составов клубов «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз», которые в настоящий момент выступают в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Имена игроков стартовой пятёрки «Финикса» выглядят внушительнее. Но баланс состава той же пятёрки у «Денвера» намного качественнее. Я в этой предполагаемой серии считаю «Денвер» фаворитом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, после двух матчей четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» «Денвер» впереди со счётом 2-0. «Финикс» в 1/4 финала плей-офф НБА на Западе встречается с «Лос-Анджелес Клипперс». После двух матчей счёт в серии 1-1.

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:

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