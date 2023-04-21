Расселл Уэстбрук взял на себя ответственность за поражение «Клипперс» в матче с «Финиксом»

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук прокомментировал своё выступление в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (124:129).

«Финикс» благодаря победе повёл в серии со счётом 2-1.

«Я бы, наверное, выделил свою игру в первой половине матча. Я допускал слишком много потерь. Пять, если быть точным. Это и лежит в основе нашего поражения. Думаю, до перерыва они набрали 16 очков только за счёт перехватов, и многие из них были совершены по моей вине. Во второй половине нам удалось собраться. Играли в хорошем темпе, не уступали, оборонялись, но немного не вышло», — приводит слова Уэстбрука журналист Эндрю Гриф на своей странице в социальных сетях.

Четвёртая игра состоится 22 апреля на площадке «Лос-Анджелес Клипперс».