Кулагин прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (83:71).

«Сегодня была интересная игра. Наши зрители дали нам возможность переключиться, дали дополнительную энергию, силы и стимул показать хорошую игру, быть единым коллективом и бороться с первой до последней минуты, несмотря на ошибки. Это важно и ценно, и я верю, что это стало ключом к сегодняшней победе», — приводит слова Кулагина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:71. Таким образом, «Зенит» смог сократить отставание в серии — 1-2.

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед.