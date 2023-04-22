Воронцевич рассказал о причинах поражения УНИКСа в матче с «Зенитом»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (71:83).

«Ошибок было много, промазали много штрафных — это всё и привело к такой разнице. У нас было 19 потерь, и мы могли бы ещё больше проиграть, если бы «Зенит» реализовывал каждую из них. В Санкт-Петербурге потрясающие болельщики, они давали энергию хозяевам», — приводит слова Воронцевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:71. Таким образом, «Зенит» смог сократить отставание в серии — 1-2.

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед.