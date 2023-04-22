«Атланта» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф Востока НБА

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 139:122 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Атланта» сумела сократить отставание в серии — 1-2.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Трей Янг, оформивший 32 очка и отдавший девять передач. 25 очков набрал Деджонте Мюррей. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов на счету Клинта Капелы.
В составе «Бостона» дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум. 24 балла набрал
Маркус Смарт.
Четвёртый матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 23 на 24 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.
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