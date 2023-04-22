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«Атланта» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф Востока НБА

«Атланта» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии 1/4 финала плей-офф Востока НБА
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 139:122 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Атланта» сумела сократить отставание в серии — 1-2.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Трей Янг, оформивший 32 очка и отдавший девять передач. 25 очков набрал Деджонте Мюррей. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов на счету Клинта Капелы.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов оформил Джейсон Тейтум. 24 балла набрал
Маркус Смарт.

Четвёртый матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 23 на 24 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
130 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Янг - 32, Мюррей - 25, Бей - 15, Богданович - 15, Хантер - 11, Джонсон - 10, Капела - 10, Коллинс - 8, Оконгву - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Холидей
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Смарт - 24, Брогдон - 17, Браун - 15, Уильямс - 14, Уайт - 11, Хорфорд - 8, Уильямс - 4, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Хозер, Шампани
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