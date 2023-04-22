Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

22 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 130:122, счёт в серии 1-2.

«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 99:79, счёт в серии 2-1.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» – 111:120, счёт в серии 0-3.

Одним из ярчайших выступлений дня стала игра разыгрывающего «Хоукс» Трея Янга. На его счету 32 очка, шесть подборов, девять результативных передач и два блокшота. Также стоит отметить защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. В его активе 36 очков, семь подборов, пять передач и три перехвата. Звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 20 очков, 11 подборов и 12 передач.