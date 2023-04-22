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Тигр Чемп посетил матч «Зенит» — УНИКС

Тигр Чемп посетил матч «Зенит» — УНИКС
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Накануне санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:71. Таким образом, «Зенит» смог сократить отставание в серии — 1-2.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Трент Фрейзер и Томас Эртель, набравшие по 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов собрал Адриен Морман.

В составе казанского клуба отличился Винс Хантер, на счету которого 20 очков. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 очков на счету Ненада Дмитриевича.

Матч также запомнился тем, что его посетил маскот «Чемпионата» тигр Чемп.

«Чемпионат» предлагает посмотреть фотоотчёт с активностями нашего маскота на этом матче:

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