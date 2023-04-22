«Филадельфия» выиграла серию плей-офф всухую впервые за 38 лет

«Филадельфия Сиксерс», выигравшая серию плей-офф Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» со счётом 4-0, установила уникальное достижение для клуба. «Сиксерс» удалось всухую выиграть серию плей-офф впервые за 38 лет — в последний раз такое случалось в 1985 году.
Тогда «Сиксерс» со счётом 4-0 оказались сильнее «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции. однако в финале Востока «Филадельфия» уступила «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.
Напомним, сегодня, 22 апреля, состоялся четвёртый матч плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 96:88.
Таким образом, «Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4-0 и стала первым полуфиналистом Восточной конференции.
Регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.
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