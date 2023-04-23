«Лейкерс» переиграли «Мемфис», несмотря на 45 очков от Джа Моранта

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Джа Морант. На его счету сегодня 45 очков, девять подборов и 13 результативных передач. Неплохую игру в нападении показал защитник Десмонд Бэйн: 18 очков и пять подборов.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 31 очко и 17 подборов. Звёздный форвард Леброн Джеймс отметился 25-ю очками, девятью подборами, пятью ассистами и одним перехватом.

Счёт в серии 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.