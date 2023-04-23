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«Лейкерс» переиграли «Мемфис», несмотря на 45 очков от Джа Моранта

«Лейкерс» переиграли «Мемфис», несмотря на 45 очков от Джа Моранта
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:101.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Джа Морант. На его счету сегодня 45 очков, девять подборов и 13 результативных передач. Неплохую игру в нападении показал защитник Десмонд Бэйн: 18 очков и пять подборов.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 31 очко и 17 подборов. Звёздный форвард Леброн Джеймс отметился 25-ю очками, девятью подборами, пятью ассистами и одним перехватом.

Счёт в серии 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 101
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 25, Расселл - 17, Хатимура - 16, Ривз - 13, Шрёдер - 7, Браун - 2, Бамба, Бисли, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 45, Бейн - 18, Джексон - 13, Брукс - 7, Альдама - 6, Тиллман - 6, Кеннард - 4, Родди - 2, Адамс, Джонс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс
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