«Наказывали УНИКС за ошибки». Фридзон высказался о победе «Зенита» в четвёртой игре серии

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон высказался по поводу уверенной победы команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:77).
«Всё, что мы готовили, всё получилось, особенно в нападении. Забили 19 трёхочковых, здорово играли как команда. Наказывали УНИКС за ошибки. Хотелось бы прибавить ещё в защите. Большое спасибо болельщикам, я надеюсь, им всё понравилось. Надеюсь, они поддержат нас в Казани, нам очень нужна их поддержка», — приводит слова Фридзона пресс-служба турнира.
Напомним, счёт в серии стал 2-2.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.
В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.
Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.
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