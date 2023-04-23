Обзор четвёртого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС

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Сегодня, 23 апреля, завершился четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал на своей площадке казанский УНИКС. Счёт встречи — 104:77 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-2.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи, подготовленный Единой лигой ВТБ:

Видео доступно на YouTube-канале Единой Лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.

В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.

Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.