Перасович: «Зенит» заслужил победу

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104).
«Поздравляю «Зенит», он провёл отличный матч и заслужил победу. Больше нечего сказать, мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трёхочковые. По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще всё, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.
В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.
Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.
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