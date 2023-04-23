Перасович: «Зенит» заслужил победу

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104).

«Поздравляю «Зенит», он провёл отличный матч и заслужил победу. Больше нечего сказать, мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трёхочковые. По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще всё, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.

В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.

Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.