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Трэй Томпкинс пропустит остаток сезона Единой лиги ВТБ

Трэй Томпкинс пропустит остаток сезона Единой лиги ВТБ
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Форвард «Зенита» Трэй Томпкинс получил повреждение ноги. Минимальный срок восстановления — месяц. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Томпкинс в этом сезоне принял участие в 29 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 4,1 подбора и 0,6 передачи за игру.

Напомним, сегодня санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в четвёртом мачте полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 104:77. Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии — 2-2.

Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.

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