Дюрант: я разочарован тем, что Кавай получил травму, это был вызов
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Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался по поводу травмы игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.
Напомним, вчера «Финикс» обыграл «Клипперс» в третьем матче серии и повёл со счётом 2-1.
«Я разочарован тем, что Кавай снова получил травму. Для меня всегда весело получить шанс сразиться с ним. Ну, даже, скорее, не весело, это вызов. Он жёсткий. Это нервирует», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча.
Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечается, что травма игрока не связана с повреждением крестообразных связок, из-за которого он пропустил прошлый сезон.
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