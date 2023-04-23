Дюрант: я разочарован тем, что Кавай получил травму, это был вызов

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался по поводу травмы игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

Напомним, вчера «Финикс» обыграл «Клипперс» в третьем матче серии и повёл со счётом 2-1.

«Я разочарован тем, что Кавай снова получил травму. Для меня всегда весело получить шанс сразиться с ним. Ну, даже, скорее, не весело, это вызов. Он жёсткий. Это нервирует», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча.

Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечается, что травма игрока не связана с повреждением крестообразных связок, из-за которого он пропустил прошлый сезон.