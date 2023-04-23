Кевин Дюрант и Девин Букер повторили достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила
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Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер стали третьим дуэтом в истории, в котором каждый из игроков набрал по 25+ очков в каждом из своих первых четырёх матчей плей-офф.
Они присоединились к таким звёздным дуэтам, как Коби Брайант и Шакил О'Нил (2003 год), Элджин Бэйлор и Джерри Уэст (1962 год).
Напомним, в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Клипперс» Букер набрал 30 очков, сделал девять подборов и отдал семь результативных передач. Дюрант набрал 31 очко, сделал 11 подборов и шесть передач. В настоящий момент счёт в серии — 3-1 в пользу «Санз». Пятый матч серии команды проведут 26 апреля. Он состоится в Финиксе.
19 трёшек подряд от защитника «Финикса» Девина Букера:
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