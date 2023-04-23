«Зенит» установил рекорд сезона по количеству реализованных трёхочковых

Санкт-петербургский «Зенит» обновил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству реализованных трёхочковых. Это произошло в четвёртой игре полуфинальной серии с УНИКСом (104:77). Команда забросила 19 трёхочковых.
Всего команда совершила 31 бросок. На счету Трента Фрэйзера – шесть из восьми дальних бросков, у Адриена Мормана – четыре из пяти, у Томаса Эртеля – четыре из шести, у Калеба Хомсли – три из пяти.
Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.
В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.
Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.
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