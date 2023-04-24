Де'Аарон Фокс обновил рекорд «Сакраменто» Оскара Робертсона в плей-офф НБА

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, девять подборов и пять передач. Баскетболист набрал наибольшее количество очков в первых четырёх играх плей-офф в истории «Кингз». Всего у него 123 очка. Он обогнал Оскара Робертсона, у которого за то же количество игр было на одно очко меньше.

Также хорошую игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. Он набрал 14 очков, сделал семь подборов и отдал восемь передач.