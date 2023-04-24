«Миннесота» одержала первую победу в серии с «Денвером» благодаря 36 очкам Эдвардса

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:108 в овертайме.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов и две передачи.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить выступление Майкла Портера: 15 очков, пять подборов и две передачи.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Наггетс».