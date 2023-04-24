«Миннесота» одержала первую победу в серии с «Денвером» благодаря 36 очкам Эдвардса
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:108 в овертайме.
Самым результативным игроком встречи у хозяев стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 36 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл центровой Карл-Энтони Таунс. На его счету дабл-дабл: 17 очков, 11 подборов и две передачи.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить выступление Майкла Портера: 15 очков, пять подборов и две передачи.
Счёт в серии 3-1 в пользу «Наггетс».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 108
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Конли - 19, Таунс - 17, Гобер - 14, Андерсон - 11, Александер-Уолкер - 8, Принс - 6, Риверс - 5, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Рид
Денвер Наггетс: Йокич - 43, Маррей - 19, Портер - 15, Гордон - 14, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 5, Джордан - 1, Брайант, Браун, Грин, Джексон, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
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