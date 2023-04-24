«Из меня делают злодея». Брукс — об инцидентах с Леброном Джеймсом

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс высказался о повышенном внимании к себе со стороны СМИ после инцидентов с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. В самом начале второй половины третьей игры четвертьфинальной серии плей-офф НБА между их командами Брукс во время попытки перехвата ударил Джеймса между ног, за что впоследствии был удалён с площадки. Ранее они несколько раз конфликтовали.

«СМИ делают из меня злодея, фанаты делают из меня злодея, но это просто создаёт во мне ещё один образ», — приводит слова Брукса у себя в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

Напомним, после трёх матчей между «Гриззлиз» и «Лейкерс» счёт в серии 2-1 в пользу калифорнийской команды. Четвёртая встреча состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса: