«Из меня делают злодея». Брукс — об инцидентах с Леброном Джеймсом

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс высказался о повышенном внимании к себе со стороны СМИ после инцидентов с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. В самом начале второй половины третьей игры четвертьфинальной серии плей-офф НБА между их командами Брукс во время попытки перехвата ударил Джеймса между ног, за что впоследствии был удалён с площадки. Ранее они несколько раз конфликтовали.
«СМИ делают из меня злодея, фанаты делают из меня злодея, но это просто создаёт во мне ещё один образ», — приводит слова Брукса у себя в социальных сетях журналист Тим Макмахон.
Напомним, после трёх матчей между «Гриззлиз» и «Лейкерс» счёт в серии 2-1 в пользу калифорнийской команды. Четвёртая встреча состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.
10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:
- 24 апреля 2023
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- 23 апреля 2023
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