Диллон Брукс избежал дисквалификации за удар Леброна Джеймса в пах

НБА изучила неспортивный фол Диллона Брукса («Мемфис Гриззлиз») на Леброне Джеймсе («Лос-Анджелес Лейкерс») и решила не применять дополнительное наказание. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Напомним, баскетболисты по ходу серии несколько раз конфликтовали. Во время второй игры серии Брукс несколько раз провоцировал Леброна Джеймса. Также в самом начале второй половины третьей игры серии форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок впоследствии был удалён с площадки.

Ранее Леброн Джеймс объяснил, почему не отреагировал на заявления и действия игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса по ходу четвертьфинальной серии плей-офф.