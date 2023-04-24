Гомельский назвал фаворита в паре «Зенит» — УНИКС после того, как счёт в серии стал 2-2

Популярный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский заявил, что его мнение не изменилось и он по-прежнему считает казанский УНИКС фаворитом в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

«Паскуаль — отличный тренер, но и его визави, Перасович, будет готовиться к пятой игре и сделает выводы из четвёртой. Я думаю, что в этой серии понадобится седьмой матч, а значит, УНИКС по-прежнему фаворит», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии между УНИКСом и «Зенитом» 2-2: первые два матча остались за казанцами, третья и четвёртая встреча – за баскетболистами из Санкт-Петербурга. Пятый матч состоится в Казани 26 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед.