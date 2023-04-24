Удаление тренера и рекорд по точным трёхочковым. Полуфиналы Лиги ВТБ начинаются заново

Четвёртые матчи полуфинальных серий Единой лиги ВТБ позади, и ни одна из них не закончена! Равенство в счёте в обеих парах, наверное, главная сенсация нынешнего розыгрыша. Абсолютно каждая из четырёх команд имеет сложности, преодолевать которые получается не всегда. Сейчас серии возвращаются на площадки команд, имеющих преимущество своего паркета. Но гарантирует ли это результат?

Алексей Швед и Александр Секулич Фото: Фёдор Обмайкин, БК «Локомотив-Кубань»

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 2-2

Счёт после двух матчей: 1-1

Армейцы во второй игре на домашней площадке потеряли Николу Милутинова, а после лишились ещё и преимущества своей площадки, проиграв «Локомотиву» в упорной концовке. Краснодарцев это сильно воодушевило, но уже по ходу третьего матча они «горели» 19 очков, и казалось, что отсутствие основного центрового лишь дополнительно мотивировало армейцев.

Кейкок и Жан-Шарль отлично справлялись под кольцом, а широкая ротация позволяла Эмилу Райковичу поддерживать необходимый высокий темп. В какой-то момент не выдержал даже обычно спокойный и уравновешенный наставник «Локо» Александр Секулич, получивший два технических фола. Удаление тренера в первой половине выглядело белым флагом, но оказалось ключевым фактором будущей победы. Железнодорожники затащили ЦСКА в концовку, где хладнокровно дожали победителя регулярного чемпионата, добыв вторую победу в серии.

Забавно-мистический факт: во всех трёх играх «Локо» набирал одинаковое количество очков — 84.

Уже во второй краснодарской игре «Локо» пытался действовать с позиции силы. Крылья за спинами кубанцев расправились, а на большой перерыв именно они уходили лидерами. Всё снова двигалось к концовке.

Армейцы вели с преимуществом в девять очков благодаря вдохновенной игре Девонте Кейкока, забивавшего почти всё из «краски». А порой американец заряжал партнёров энергией своих мощных полётов к кольцу.

Но героем в итоге всё равно стал Каспер Уэйр. Настоящий герой армейцев в важных матчах. Он набрал 14 очков в заключительной четверти, забив важнейшие броски на последних минутах. Именно этот 178-сантиметровый защитник — основной фактор второй победы ЦСКА в серии. Кто знает, с каким счётом серия возвращалась бы сейчас в столицу, если бы не усилия Каспера.

Однако в «Мегаспорте» всё начнётся заново. Пока непонятно, как себя чувствует Никола Милутинов и готов ли он помогать команде. Но и такого концентрированного сопротивления, кажется, армейцы в нынешнем сезоне ещё не получали, а потому пятый матч гарантированно получится интересным.

УНИКС — «Зенит» — 2-2

Счёт после двух матчей: 2-0

УНИКС очень буднично прибил «Зенит» в стартовой встрече, но уже во второй игре встретил другой уровень сопротивления. Это, правда, не помешало подопечным Велимира Перасовича победить и сохранить преимущество своей площадки.

Главный тренер действующих чемпионов искал сочетания, пробовал тех, кто играл меньше, нащупывая противоядие от мощной передней линии казанцев. Но главным фактором преображения петербуржцев стало выступление дуэта защитников Трент Фрейзер — Томас Эртель. Оба ушли в тень в первых матчах, но показали весь свой атакующий потенциал в матчах №3 и №4.

Трент Фрейзер после очередного попадания Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

Но если третий матч проходил в борьбе, где победа «Зениту» досталась в концовке, то в четвёртой встрече борьба наблюдалась только в первые 10 минут игрового времени. После чего парни Паскуаля буквально расстреляли кольцо УНИКСа, установив рекорд сезона по количеству точных трёхочковых — 19! Больше других постарались вышеупомянутые Фрейзер и Эртель, реализовавшие 10 трёхочковых на двоих.

Кажется, серия второй и третьей команд регулярного сезона начала переворачиваться. «Зенит» совершенно не заметил потери Трента Томпкинса, получившего серьёзную травму. И теперь уже действующие чемпионы выглядят фаворитами в борьбе за заветную путёвку в финал.