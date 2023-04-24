МБА завоевала бронзовые медали женской Суперлиги, обыграв в третьем матче «Надежду»

В Оренбурге завершился третий матч серии за бронзовые медали женского чемпионата России по баскетболу между московской МБА и местной «Надеждой».

Победу со счётом 69:65 (15:11, 19:16, 18:24, 17:14) одержала столичная команда (счёт в серии 3-0). Самым результативным игроком в составе победителей стала Мария Крымова, набравшая 12 очков.

Напомним, за победу в женской Суперлиге борются УГМК из Екатеринбурга и «Динамо» из Курска. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу УГМК. Третий матч команд состоится завтра, 25 апреля, начало – в 23:00 по московскому времени.

В финале прошлогоднего чемпионата России также сыграли УГМК и «Динамо». Тогда баскетболистки из Курска одержали победу в серии со счётом 3-1.