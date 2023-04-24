Инсайдер: не уверен, что Брукс останется в «Гриззлиз» после серии с «Лейкерс»

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» американец Диллон Брукс может покинуть команду по окончании сезона, сообщил инсайдер ESPN Тим Макмэхон.

«Гриззлиз» уже пытались избавиться от Диллона Брукса… Не уверен, что Брукс останется в этой команде после окончания серии…» – сказал Макмэхон в эфире ESPN.

Напомним, в настоящий момент «Мемфис Гриззлиз» уступает со счётом 1-2 в четвертьфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс». Четвёртый матч команд состоится завтра, 25 апреля, начало встречи – в 5:00 по московскому времени.

Ранее известный обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал Брукса за фол против лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, из-за которого он был удалён с площадки.