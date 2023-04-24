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Стивен Эй Смит — о поведении Диллона Брукса: это вопиющий уровень умственной слабости

Стивен Эй Смит — о поведении Диллона Брукса: это вопиющий уровень умственной слабости
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит поделился мнением о поведении лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это просто показывает вопиющий уровень умственной слабости, когда ты щебечешь, а потом вдруг у тебя наступает плохой день, и ты не хочешь отвечать за то, что ты сделал», — сказал Смит в эфире одного из шоу.

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Напомним, в самом начале второй половины форвард «Мемфиса» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок впоследствии был удалён с матча.

Ранее Брукс в интервью высказался о повышенном внимании к себе со стороны СМИ после этого инцидента.

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