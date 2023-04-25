«Лейкерс» переиграли «Мемфис» в овертайме благодаря ключевым броскам Леброна

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:111 в овертайме.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн. Сегодня в его активе 36 очков и семь подборов. Также стоит отметить потрясающий защитный перформанс от форварда Джарена Джексона: 14 очков, 14 подборов и пять блок-шотов. Лидер «Гриззлиз» Джа Морант набрал 19 очков, сделал семь результативных передач и три перехвата.
Решающий вклад в победу «Лейкерс» сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач. В конце основного времени Леброн исполнил лэй-ап на овертайм за 0,8 секунды до конца матча.
Счёт в серии 3-1 в пользу команды из Калифорнии.
Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights Today в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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