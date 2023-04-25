Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна Джеймса

Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» поделилась новым видео, где демонстрируется приветствие лидера команды Леброна Джеймса другими игроками при его появлении в раздевалке. Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла. В английском языке слово goat, которое переводится как «козёл», является также акронимом для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён».

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна Джеймса:

Напомним, «Лос-Анджелес» в четвёртом матче в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил в овертайме со счётом 117:111. В конце основного времени Леброн исполнил лэй-ап на овертайм за 0,8 секунды до конца матча.