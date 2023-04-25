Остин Ривз отреагировал на скандирование «MVP» в свой адрес

24-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос журналиста по поводу скандирования фанатами «MVP» в свой адрес.

«Я явно не участвую в гонке за MVP», — приводит слова Ривза у себя в социальных сетях обозреватель Харрисон Фейген.

Напомним, в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Мемфис Гриззлиз» Ривз стал самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса». В его активе 23 очка, четыре подбора и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн. В его активе 36 очков и семь подборов. «Лейкерс» ведут в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится 27 апреля в Мемфисе.

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