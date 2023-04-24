Остин Ривз отреагировал на выпады Брукса в адрес Леброна

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о выпадах лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес Леброна Джеймса. Напомним, ранее Брукс назвал Джеймса «старым», а в третьем матче серии плей-офф между их командами был удалён за то, что нанёс ему удар в пах.
«Мне всё равно, он старый. Я никого не уважаю, пока они не придут и не наберут против меня 40 очков», — говорил ранее Брукс.
«Брон предпочитает побеждать. Он не беспокоится, если не набирает 40 очков. Он хочет побеждать, и это видно по тому, как он играет. Какая-то это всё ерунда, если честно. Как я уже говорил, это просто забавно. Какие-то смехотворные вещи», — приводит слова Ривза Lakers Nation.
После трёх матчей между «Гриззлиз» и «Лейкерс» счёт в серии 2-1 в пользу калифорнийской команды. Четвёртая встреча состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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