Эксперт — об ударе Брукса в пах Леброну: у тебя что, нет девушки, а если тебя так?

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит вновь высказался на тему выпадов лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Эй Смит коснулся удара в пах, который Брукс нанёс Леброну в одном из матчей 1/4 финала плей-офф НБА между их командами во время попытки перехвата.

«Это преступление — ударить человека в это место. У тебя что, нет девушки? А если бы Леброн сделал то же самое с тобой? Смог бы ты продолжить?» — сказал Эй Смит на своём канале в YouTube.

В настоящий момент счёт в серии между «Лос-Анджелесом» и «Мемфисом» 3-1 в пользу калифорнийского клуба. Следующую встречу команды проведут 27 апреля в Мемфисе.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна: