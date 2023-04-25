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«Виртус Болонья» ведёт переговоры с Николой Милутиновым на следующий сезон

Итальянский «Виртус Болонья» ведёт переговоры по контракту с центровым ЦСКА Николой Милутиновым на следующий сезон. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

«Итальянский клуб предлагает многолетний контракт и стремится заполучить игрока как можно скорее для участия в плей-офф итальянского чемпионата», — написал Алессандро Магги.

Напомним, в концовке второго матча серии с «Локомотивом-Кубань» (83:84) сербский форвард ЦСКА Никола Милутинов подвернул голеностоп и смог покинуть площадку лишь с помощью представителей медицинского штаба армейцев. Серб пропустил следующие две встречи, на данный момент счёт в серии 2-2.

В текущем сезоне Милутинов провёл в составе ЦСКА 33 матча, набирая в среднем 16,1 очка и 8,9 подбора за матч.