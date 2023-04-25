Мэджик Джонсон: сегодня Леброн Джеймс спас «Лейкерс»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон высказался о влиянии Леброна Джеймса на результат в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» (117:111 ОТ).
«Леброн Джеймс спас «Лейкерс» сегодня вечером с королевским размахом, чтобы вывести свою команду вперёд со счётом 3-1 в серии», — написал Мэджик Джонсон на своей странице в социальной сети.
Решающий вклад в победу «Лейкерс» сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач. В конце основного времени Леброн исполнил лэй-ап на овертайм за 0,8 секунды до конца матча.
Следующий матч в серии пройдёт в ночь на 27 апреля в 2:30 мск на площадке «Мемфиса».
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