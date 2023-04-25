Никола Милутинов признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2022/2023

Центровой ЦСКА Никола Милутинов перед пятым матчем полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом-Кубань» признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги.
«Я благодарен Единой лиге ВТБ за признание, всегда приятно получать награды, хотя, конечно, командные призы для меня гораздо важнее. Я не тот игрок, который создаёт возможности самостоятельно, для меня необходимы система и помощь команды. Поэтому хочу разделить этот трофей со своими товарищами, тренерами, всеми в клубе, поблагодарить болельщиков за поддержку. Очень хочу скорее вернуться в строй и помочь ЦСКА продолжать борьбу за главный титул сезона», — сказал Милутинов после вручения награды.
В завершившемся регулярном чемпионате Никола Милутинов принял участие в 28 матчах московской команды. Сербский центровой стал первым в Лиге по подборам (9,1) и эффективности (28,4), а также вошел в топ-10 чемпионата по результативности (16,1 очка). Отметим, что Милутинов показал рекордную эффективность в среднем по сезону за всю историю Единой лиги.
Кроме того, Никола Милутинов совершил 13 дабл-даблов в регулярном чемпионате. За три сезона в активе центрового 31 дабл-дабл, что является рекордом Единой лиги. Предыдущим рекордсменом был Фрэнк Элегар, оформивший 25 дабл-даблов.
ЦСКА завершил регулярный чемпионат на первом месте, одержав рекордные 30 побед в 32 матчах.
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