Екатеринбургский УГМК — 16-кратный чемпион России

Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» в третьем матче финала женской Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Курске и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:56 (24:11, 19:12, 22:15, 14:18).
Самой результативной в составе победителей стала Виктория Завьялова, записавшая на свой счёт 14 очков. Мария Вадеева отметилась дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов. Ещё 11 баллов набрала Тина Краишник.
В составе курской команды отличилась Юлия Козик, набравшая 10 очков. 9 баллов на свой счёт записала Наталья Анойкина. 7 очков набрала Елизавета Комарова.
Екатеринбургский клуб выиграл серию со счетом 3–0 и стал 16‑кратным чемпионом России.
Бронзовые медали завоевал московский МБА, который в серии за третье место обыграл «Надежду» из Оренбурга — 3–0.
- 25 апреля 2023
-
21:16
-
21:03
-
20:44
-
20:09
-
19:32
-
19:21
-
17:30
-
17:00
-
16:54
-
16:37
-
16:24
-
15:38
-
15:02
-
13:57
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:39
-
11:07
-
10:50
-
10:16
-
09:51
-
09:40
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:25
-
08:08
-
07:16
-
06:40
-
06:07
-
05:12