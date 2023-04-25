Екатеринбургский УГМК — 16-кратный чемпион России

Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» в третьем матче финала женской Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Курске и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:56 (24:11, 19:12, 22:15, 14:18).

Самой результативной в составе победителей стала Виктория Завьялова, записавшая на свой счёт 14 очков. Мария Вадеева отметилась дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов. Ещё 11 баллов набрала Тина Краишник.

В составе курской команды отличилась Юлия Козик, набравшая 10 очков. 9 баллов на свой счёт записала Наталья Анойкина. 7 очков набрала Елизавета Комарова.

Екатеринбургский клуб выиграл серию со счетом 3–0 и стал 16‑кратным чемпионом России.

Бронзовые медали завоевал московский МБА, который в серии за третье место обыграл «Надежду» из Оренбурга — 3–0.