Тараканов рассказал об особых условиях Холдена в сборной России

Олимпийский чемпион 1988 года и бывший генеральный менеджер сборной России по баскетболу Сергей Тараканов высказался о периоде нахождения натурализованного американца Джона Холдена в составе сборной.
«У него не было никаких привилегий. Американец получал те же самые премиальные, что и другие. Холден – абсолютный профессионал. Он поставил несколько условий. Например, Джон жил один. Потому что он человек молчаливый и замкнутый. Ещё с ним никак не получалось договориться по поводу приездов на сборы. Он всегда опаздывал. Вливался в состав на две недели позже. А я хотел, чтобы все находились в равных условиях. Но приказать было невозможно. Потому что опытные и именитые всегда стараются филонить. Но если ты филонишь и приезжаешь неготовым, возникает проблема. А в случае с Холденом такого не происходило. В сборную России он вливался фактически в оптимальном состоянии. Физически был готов лучше тех, кто приступал к официальной работе вовремя. С ним не возникало сложностей.
У него было несколько мотиваций играть за нашу сборную. Во-первых, это престижно и интересно. Далеко не всякому баскетболисту удаётся сыграть на международных соревнованиях такого уровня. В сборную США Холден не проходил. Во-вторых, из-за лимита на иностранцев игроки с российским паспортом ценятся больше. А Холден получил гражданство. И в ЦСКА, естественно, ему платили хорошие деньги», — приводит слова Тараканова «Столица С».
- 25 апреля 2023
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