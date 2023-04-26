«Партизан» обыграл «Реал» в первом матче плей-офф Евролиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сербский «Партизан» на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде обыграл испанский «Реал» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 89:87 (22:22, 22:26, 15:20, 26:23).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал аргентинец Габриэль Дек, который записал в свой актив 24 очка и восемь подборов. 14 очков на свой счёт записал француз Гершон Ябуселе. У сербской команды отличился Кевин Пантер, который набрал 26 очков за матч и сделал шесть результативных передач.

«Партизан» открыл счёт в серии до трёх побед — 1-0. Следующая игра серии состоится 27 апреля в Мадриде, начало матча — в 21:45 мск.

Напомним, в других четвертьфиналах играют следующие пары: «Монако» — «Маккаби», «Барселона» — «Жальгирис» и «Олимпиакос» — «Фенербахче».