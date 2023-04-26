Сергей Тараканов раскрыл, как баскетболистов сборной СССР премировали за победу на ОИ-1988
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Знаменитый советский баскетболист Сергей Тараканов вспомнил о премировании за победу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В финальном матче сборная СССР победила национальную команду Югославии (76:63), которой проиграла на групповом этапе (79:92). В полуфинале советские баскетболисты победили американцев (82:76).
«Как страна вас отблагодарила за победу в Сеуле? Мы получили по $ 3 тысячи и командирские часы от министра обороны страны. Квартир и машин не дарили», — приводит слова Тараканова «Столица С».
Ранее Тараканов вспомнил о матчах сборной Советского Союза с командой НБА «Атланта Хоукс». Американский клуб приезжал в СССР в 1988 году и провёл с советскими баскетболистами три встречи.
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