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УНИКС — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

УНИКС — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 26 апреля, в Казани состоится пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Игра», а также на стриминговом сервисе Okko.

После четырёх матчей счёт в серии 2-2. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После пяти игр впереди краснодарский клуб – 3-2. Согласно регламенту турнира серии будут длиться до четырёх побед.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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