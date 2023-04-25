Перасович – о 5-м матче с «Зенитом»: приложим все усилия, чтобы показать другой баскетбол

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Он будет пятым по счёту и состоится завтра, 26 апреля, в Казани. Сейчас счёт в серии 2-2.
«Счёт в полуфинальной серии сравнялся, но у нас остаётся преимущество домашней площадки. Мы приложим все усилия, чтобы при поддержке родных трибун показать другой баскетбол по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге. Следует отдать должное соперникам, они выступили отлично, особенно в четвёртой встрече. Нам нужно извлечь пользу из этого поражения, сделать правильные выводы и сыграть лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Ранее о фаворите в противостоянии УНИКСа и «Зенита» высказался российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский.
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