Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович – о 5-м матче с «Зенитом»: приложим все усилия, чтобы показать другой баскетбол

Перасович – о 5-м матче с «Зенитом»: приложим все усилия, чтобы показать другой баскетбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Он будет пятым по счёту и состоится завтра, 26 апреля, в Казани. Сейчас счёт в серии 2-2.

«Счёт в полуфинальной серии сравнялся, но у нас остаётся преимущество домашней площадки. Мы приложим все усилия, чтобы при поддержке родных трибун показать другой баскетбол по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге. Следует отдать должное соперникам, они выступили отлично, особенно в четвёртой встрече. Нам нужно извлечь пользу из этого поражения, сделать правильные выводы и сыграть лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Ранее о фаворите в противостоянии УНИКСа и «Зенита» высказался российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский.

Материалы по теме
Гомельский назвал фаворита в паре «Зенит» — УНИКС после того, как счёт в серии стал 2-2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023