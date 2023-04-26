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Шарунас Ясикявичюс: для меня баскетбол в НБА невыносим

Шарунас Ясикявичюс: для меня баскетбол в НБА невыносим
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Главный тренер «Барселоны», литовец Шарунас Ясикявичюс поделился мнением о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как признался Ясикявичюс, особенно неинтересен ему регулярный чемпионат.

«Для меня баскетбол в НБА невыносим. Плей-офф – другое дело, но смотреть регулярный чемпионат невозможно», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.

Шарунас за время карьеры игрока успел поиграть в НБА. Ясикявичюс выступал за «Индиану Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Тренерскую карьеру он начал в литовском «Жальгирисе», где был сначала ассистентом наставника команды, а потом и главным тренером. «Барселону» возглавляет с 2020 года.

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