Шарунас Ясикявичюс: для меня баскетбол в НБА невыносим
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Главный тренер «Барселоны», литовец Шарунас Ясикявичюс поделился мнением о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как признался Ясикявичюс, особенно неинтересен ему регулярный чемпионат.
«Для меня баскетбол в НБА невыносим. Плей-офф – другое дело, но смотреть регулярный чемпионат невозможно», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.
Шарунас за время карьеры игрока успел поиграть в НБА. Ясикявичюс выступал за «Индиану Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Тренерскую карьеру он начал в литовском «Жальгирисе», где был сначала ассистентом наставника команды, а потом и главным тренером. «Барселону» возглавляет с 2020 года.
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