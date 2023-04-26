Гомельский отреагировал на критику Шведа после 5-го матча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на комментарии болельщиков со словами критики в адрес звёздного разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа. Некоторые фанаты посчитали, что в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (68:85, 2-3 в серии) Швед действовал слишком обособленно, вместо того чтобы работать на команду.
«Почему ни Ватунин, ни Райкович не могут поставить Шведа на место?» — поинтересовались у Владимира на его официальном сайте.
«О причинах того, что Швед играет так, как он играет, не ставя во главу угла победу команды, я сказать ничего не могу. Я с Алексеем на эту тему не разговаривал. А об инструментах влияния на команду и отдельных игроков Райковича и Ватутина думаю, что эти инструменты недостаточны.
Любого игрока можно сделать командным в той или иной степени. Важно не то, что игрок думает о себе, а то, как относится к команде, какой вклад он вносит в командную победу», — написал Гомельский.
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