Тараканов: мы с Сабонисом были по разные стороны баррикад. Как и прежде, отношения сложные

Знаменитый советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов признался, что соперничество ЦСКА и «Жальгириса» не позволяло ему иметь дружеские отношения с известным литовским баскетболистом Арвидасом Сабонисом. Тараканов выступал за ЦСКА, а Сабонис – за «Жальгирис».

«Сохранились ли контакты с Арвидасом Сабонисом и Шарунасом Марчюлёнисом? С Сабонисом я не дружил. Не всё благополучно было в наших отношениях. Что логично, мы находились по разные стороны баррикад. Я — в ЦСКА, Арвидас — в «Жальгирисе».

Непримиримое соперничество на игровом паркете не позволяло нам быть друзьями. Сейчас ситуация несколько успокоилась, и я хорошо общаюсь с Шарунасом Марчюленисом. А с Сабонисом, как и прежде, отношения сложные», — приводит слова Тараканова «Столица С».

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