Стала известна травма звезды «Клипперс» Кавая Леонарда
Поделиться
Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард получил разрыв мениска на старте четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.
«Источники сообщают, что у звезды «Клипперс» Кавая Леонарда диагностирован разрыв мениска правого колена», – написал Чарания в социальных сетях.
В четвертьфинальной серии «Лос-Анджелес Клипперс» уступил со счётом 1-4 «Финиксу». Во втором раунде плей-офф «Санз» встретятся с «Денвер Наггетс».
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
17:47
-
17:41
-
17:00
-
16:49
-
16:26
-
15:43
-
14:58
-
14:27
-
13:48
-
13:40
-
13:17
-
12:32
-
11:49
-
11:24
-
10:46
-
10:24
-
09:52
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
07:44
-
07:08
-
06:56
-
06:47
-
05:48
-
05:14
-
05:02
-
00:31
-
00:17
-
00:02
- 25 апреля 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:03
Партнерский контент