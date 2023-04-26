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Стала известна травма звезды «Клипперс» Кавая Леонарда

Стала известна травма звезды «Клипперс» Кавая Леонарда
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Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард получил разрыв мениска на старте четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.

«Источники сообщают, что у звезды «Клипперс» Кавая Леонарда диагностирован разрыв мениска правого колена», – написал Чарания в социальных сетях.

В четвертьфинальной серии «Лос-Анджелес Клипперс» уступил со счётом 1-4 «Финиксу». Во втором раунде плей-офф «Санз» встретятся с «Денвер Наггетс».

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